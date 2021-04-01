Медики работают на пределе.

В Сарненской райбольнице Ривненской области закончились места для больных коронавирусом. Там будут принимать только «тяжелых» больных, остальных – отправлять в другое медучреждение за 35 километров.

Читайте такжеКоронавирус в Украине бьет рекорды: 421 умерший и более 17 тысяч новых больныхОб этом говорится в сюжете ТСН.

«И это при том, что для заболевших коронавирусом перестроили несколько отделений», – говорится в сюжете.

Отмечается, что, в частности, дополнительные кровати развернули в терапевтическом и хирургическом корпусах, и несмотря на это резервных коек недостаточно.

«Медики работают на пределе», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц