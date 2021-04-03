В письмо ожидания вакцинации записались более 399 тыс. граждан.

В Украине вчера вакцину против COVID-19 получили более 18,8 тыс. человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

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"18 тыс. 814 человек привито против COVID-19 за сутки 2 апреля 2021 года в Украине", - написал он.

В целом от начала вакцинальной кампании привито 286 тыс. 647 человек, из них получили 1 дозу – 286 тыс. 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

Прививка проводилась 162 мобильными бригадами по иммунизации и в 769 пунктах прививки.

По состоянию на 2 апреля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 тыс. 032 человека.

Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

С начала вакцинальной кампании прививались 267 тыс. 833 человека, из них завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 393 тыс. 078 людей.

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Автор: Виктория Токарева