По словам министра, в первую очередь нужно делать так, чтобы украинские города не попадали в "красную" зону: соблюдать социальную дистанцию, стараться не находиться в местах массового скопления людей.

Правительство пока не рассматривает вопрос введения локдауна на всей территории страны из-за роста количества больных COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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"Мы сейчас не обсуждаем общенациональные карантинные ограничения, а действуем в режиме ограничений в определенных регионах. Кроме того, мы дали возможность территориальным громадам самостоятельно вводить ограничения на опережение, не дожидаясь решения по конкретным областям", - сказал Немчинов.

Он напомнил, что в первую очередь нужно делать так, чтобы украинские города не попадали в "красную" зону. А для этого нужно соблюдать социальную дистанцию, стараться не находиться в местах массового скопления людей.

"Наша главная задача - максимально донести до граждан необходимость саморегуляции, без репрессивных мер, которые приводили бы к ограничениям гражданских свобод", - резюмировал министр.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 10 тыс. 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 662 тыс. 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тыс. 076 человек. Летальных случаев зарегистрировано 32 тыс. 418, ПЦР-тестов проведено 8 млн 058 тыс. 263.

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Автор: Леся Лещенко