На сегодняшний день в стране от коронавируса вакцинированы более 1 млн 641 тыс. человек. Две дозы вакцины, дающие полный иммунитет, получили более 440 тыс. поляков.

В Польшу прибыла вакцина AstraZeneca, 8 февраля ожидается очередная поставка от Pfizer.

Читайте такжеВ Венгрии одобрили применение российской вакцины " Спутник V@Об этом сообщает Радио Польша.

«Первая партия вакцины AstraZeneca поступила в Польшу 6 февраля - 120 тыс. доз. До конца февраля поступит 1 млн доз этого препарата. 8 февраля ожидается очередная поставка вакцины от компании Pfizer», - говорится в сообщении.

Канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что на сегодняшний день в стране от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19, вакцинированы более 1 млн 641 тыс. человек. Две дозы вакцины, дающие полный иммунитет, получили более 440 тыс. жителей страны.

Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска отметил, что по мере продвижения процесса вакцинации количество людей болеющих COVID-19 должно уменьшаться.

«В первую очередь вакцинацией охвачены люди пожилого возраста, которые, к сожалению, чаще болеют и умирают. Полагаю, что вакцинация лиц старше 70 лет должна протекать без проблем. Также радует, что вакцина AstraZeneca прибыла в Польшу и это позволит привить учителей», - подчеркнул замминистра.

Сообщается, что также начинается повторное тестирование учителей 1-3 классов школ и воспитателей детских садов на коронавирус. Исследование является добровольным и бесплатным.

По данным Минздрава, к 7 февраля в Польше было диагностировано 4 728 новых случаев заражения коронавирусом, 93 человека умерли.

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Автор: Тамара Отовская