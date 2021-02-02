В городе снизился уровень заболеваемости больных коронавирусом.

В Одессе временно свернули 220 коек, развернутых для больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании накануне заявила директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

Она отметила, что департамент постоянно осуществляет мониторинг наличия свободных коек для инфицированных COVID-19 и больных с подозрением на коронавирус.

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"Временно закрыто 50 коек в отделении №2 городской клинической больницы №1 для проведения работ по обустройству системы централизованного обеспечения кислородом. Также временно свернуто 170 коек в городской больнице №5: 100 коек отделения №1 и 70 коек отделения №2", - сказала чиновница.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе департамента здравоохранения, койки свернуты в связи с тем, что в городе за последнее время значительно сократилось количество больных COVID-19, поступающих в стационар. Поэтому ежедневно "простаивали" более 300 больничных мест.

"По состоянию на 16:00 понедельника, 1 февраля, уже с учетом временно закрытых коек, для инфицированных коронавирусом свободными остаются 266 мест. Если численность людей, нуждающихся в госпитализации, значительно возрастет, "свернутые" места быстро откроют", - добавили в департаменте.

В пресс-службе отметили, сейчас в городе функционируют 570 коек для взрослых людей, заразившихся коронавирусом, и 120 – для детей.

Коронавирус в Одессе и области: статистика

В Одесской области за сутки 31 января зарегистрирован 71 новый случай заболевания, из них 26 - у одесситов. Всего в регионе по состоянию на утро 1 февраля зарегистрировано 81 тыс. 462 случая COVID-19, из которых 36 тыс. 288 - у жителей Одессы.

Как отметила Якименко, в настоящее время на лечении в городской клинической инфекционной больнице (основная опорная больница региона по COVID-19) находятся 135 инфицированных коронавирусом пациентов. Из них 49 человек пребывают в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 86 пациентов, из которых один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

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Еще 24 пациента с подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек - в ГКБ №10, 35 - в городской больнице №5, трое детей - в детской городской больнице №3.

По состоянию на 1 февраля COVID-19 болеют 3 тыс. 199 одесситов. За минувшую неделю данный показатель снизился на 25,4%. Из общего числа пациентов 2 тыс. 954 человека находятся в состоянии, не требующем госпитализации в стационар, и проходят амбулаторное лечение на дому в режиме самоизоляции.

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Автор: Лариса Козовая