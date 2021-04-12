Местные власти собираются обратиться к городам-побратимам с просьбой о временной аренде специальных автомобилей.

Власти Одессы собираются просить в аренду у городов-побратимов из других стран автомобили для перевозки кислорода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня, 12 апреля, во время заседания оперативного штаба.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе сложная ситуация по поставкам кислорода в опорные больницы, в частности, из-за отсутствия собственного спецавтомобиля.

"Ситуация с поставками кислорода сегодня является нестабильной. Эта ситуация по всей Украине. Не хватает транспорта, чтобы доставлять кислород...", - сказал Труханов, отметив, что городу необходимо обеспечить бесперебойную поставку, в частности, обеспечить запас кислорода желательно на сутки или двое.

В связи с этим мэр поручил обратиться к городам-побратимам с просьбой о временной аренде специальных автомобилей. У Одессы есть более 20 таких городов, в частности Ереван (Армения), Кишинев (Молдова), Констанца (Румыния) и Стамбул (Турция).

"Позвоните в Молдову, Турцию, Румынию. Может, удастся у них взять во временное пользование, аренду машину для перевозки кислорода, которую они могут в кратчайшие сроки нам предоставить", - сказал городской голова.

Он также поручил обратиться и в Ереван, где сейчас эпидемиологическая ситуация стабильна.

Читайте такжеВ Одессе с коронавирусом госпитализировали 13 детей из приемной семьиКроме того, по словам Труханова, необходимо оперативно решить вопрос с обустройством кислородных станций, в частности, в опорных больницах, чтобы иметь альтернативу другой кислородной аппаратуре.

В связи с этим все опорные больницы следует обеспечить альтернативными источниками электроэнергии, мощными генераторами и соответствующими выделенными электрическими линиями. К примеру, только Одесской городской инфекционной клинической больнице необходимо три такие станции.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области

По состоянию на утро 12 апреля в Одесской области зарегистрировано 120 тыс. 867 случаев COVID-19, из них 56 тыс. 487 - у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зафиксировано 443 новых случая COVID-19, среди них у одесситов - 207.

Ситуация осложняется из-за дефицита кислорода и нехватки медперсонала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая