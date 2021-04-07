Ученые отметили, что лидировать по распространению вируса будут семь регионов.

Заболеваемость коронавирусом в Украине в ближайшие недели особенно не изменится и будет оставаться на нынешнем уровне. Лидировать по этому показателю будут семь регионов.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

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Сообщается, что, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.

Для Украины в целом получены следующие прогнозные числовые показатели:

среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 - 16 209. Среднее количество новых летальных исходов за день на 13.04.21 - 412;

среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 - 16 351. Среднее количество новых летальных исходов за день на 20.04.21 - 442.

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Автор: Виктория Гордиенко