Заболеваемость коронавирусом в Украине в ближайшие недели особенно не изменится и будет оставаться на нынешнем уровне. Лидировать по этому показателю будут семь регионов.
Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.
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Сообщается, что, согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и Киев.
Для Украины в целом получены следующие прогнозные числовые показатели:
- среднее количество новых инфекций за день на 13.04.21 - 16 209. Среднее количество новых летальных исходов за день на 13.04.21 - 412;
- среднее количество новых инфекций за день на 20.04.21 - 16 351. Среднее количество новых летальных исходов за день на 20.04.21 - 442.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 15 тыс. 415 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19. За сутки госпитализировано 5 тыс. 587 человек, умерли – 481.
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