По данным ВОЗ, прошедшая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю.

Ситуация с распространением коронавируса в мире является тревожной.

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Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, сообщает ТСН.

По данным ВОЗ, в последние недели фиксируется рост уровня заболеваемости и смертности от последствий COVID-19.

"Прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю. Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого распределения вакцины между странами", - отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что быстро развивается ситуация с выявлением новых штаммов коронавируса, которые "вызывают обеспокоенность".

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Автор: Екатерина Лиманская