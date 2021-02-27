Решение губернатора столицы раскритиковал злостный противник карантина президент Бразилии.

Губернатор столицы Бразилии в пятницу объявил о 24-часовой локдаун, чтобы побороть вспышку коронавируса, который привел к коллапсу медицинской системы.

Об этом сообщает Reuters.

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Локдаун начался сразу после 00:00 субботы.

В рамках усиления карантина в городе закроют все заведения, кроме магазинов с товарами первой необходимости, аптек, заправок, церквей и похоронных бюро.

Решение главы столицы раскритиковал злостный противник карантина президент Бразилии Жаир Болсонару. Он обвинил губернатора в оказании "медвежьей услуги" малому и среднему бизнесу.

Коронавирус в Бразилии

Палаты реанимации в столице Бразилии из-за коронавируса заполнены более чем на 80%. В самом же городе проживает 3 миллиона жителей. Эти показатели тождественны прошлогодним.

За последние 24 часа в стране обнаружили более 65 тысяч новых инфицированных. Умерли-1 337 человек.

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Автор: УНИАН