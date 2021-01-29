Украина оказалась в десятке стран мира – на 90 позиции с 98 – с наихудшими показателями борьбы с пандемией COVID-19. В то же время лучше всех на коронавирус отреагировала Новая Зеландия, а Китай из-за отсутствия данных вообще исключили из списка с почти сотней государств.
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Об этом говорится в научном исследовании ведущего австралийского аналитического центра The Lowy Institute.
Сиднейский институт оценил страны по шести критериям. В частности, количеством подтвержденных случаев, показателями смертности и тестирования по состоянию на 9 января 2021 года.
Жестко противодействовали недугу Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка. На последних местах вместе с Украиной (90 позиция) оказались Бразилия, Мексика, Колумбия, Иран и США.
В то же время специалисты были вынуждены исключить Китай, поскольку страна не предоставляет актуальные данные о течении болезни.
Авторы исследования подытожили, что небольшие страны со сплоченным обществом и дееспособными учреждениями имеют значительные преимущества в борьбе с пандемией.
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