Сиднейский институт оценил почти сотню стран мира по шести критериям.

Украина оказалась в десятке стран мира – на 90 позиции с 98 – с наихудшими показателями борьбы с пандемией COVID-19. В то же время лучше всех на коронавирус отреагировала Новая Зеландия, а Китай из-за отсутствия данных вообще исключили из списка с почти сотней государств.

Читайте такжеВакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве объявили точную дату начала

Об этом говорится в научном исследовании ведущего австралийского аналитического центра The Lowy Institute.

Сиднейский институт оценил страны по шести критериям. В частности, количеством подтвержденных случаев, показателями смертности и тестирования по состоянию на 9 января 2021 года.

Жестко противодействовали недугу Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка. На последних местах вместе с Украиной (90 позиция) оказались Бразилия, Мексика, Колумбия, Иран и США.

В то же время специалисты были вынуждены исключить Китай, поскольку страна не предоставляет актуальные данные о течении болезни.

Авторы исследования подытожили, что небольшие страны со сплоченным обществом и дееспособными учреждениями имеют значительные преимущества в борьбе с пандемией.

Коронавирус в Украине и мире: Новости 29 января

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН