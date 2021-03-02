Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что в мире снова прослеживается рост количества новых случаев заражения COVID-19.
Читайте такжеЯпония просит Китай не брать у своих граждан анальные мазки на COVID-19Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.
По словам Гебреисуса, рост показателей заражения коронавирусом наблюдается во всем мире, за исключением Африки и стран на западном побережье Тихого океана.
Он отметил, что такая тенденция не вызывает удивления.
Глава ВОЗ считает, что на рост числа заражений могли повлиять ослабление коронавирусных ограничений, распространение новых, более заразных мутаций коронавируса, а также то, что люди стали менее осторожными.
Другие новости на тему
- За 4 дня в Украине сделано более трех тысяч прививок от COVID-19
- Один укол: в США зарегистрировали вакцину от коронавируса Johnson & Johnson
- Степанов уверяет, что индийская COVID-вакцина ничем не отличается от европейского аналога
- В Англии разыскивают загадочного пациента с новой мутацией коронавируса
- Scientific American: Люди не хотят делать прививки от COVID-19, существует 7 способов убедить их
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram