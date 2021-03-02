Глава ВОЗ считает, что люди стали менее осторожными.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что в мире снова прослеживается рост количества новых случаев заражения COVID-19.

Читайте такжеЯпония просит Китай не брать у своих граждан анальные мазки на COVID-19Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters.

По словам Гебреисуса, рост показателей заражения коронавирусом наблюдается во всем мире, за исключением Африки и стран на западном побережье Тихого океана.

Он отметил, что такая тенденция не вызывает удивления.

Глава ВОЗ считает, что на рост числа заражений могли повлиять ослабление коронавирусных ограничений, распространение новых, более заразных мутаций коронавируса, а также то, что люди стали менее осторожными.

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Автор: УНИАН