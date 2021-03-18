Решение принято в связи со значительным ростом количества госпитализаций людей, больных коронавирусом.

Болгария с понедельника, 22 марта, предварительно на 10 дней вводит жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Костадин Ангелов, передает News.bg.

Ограничения предусматривают работу ресторанов только на вынос, закрытие спортзалов, культурных заведений и всех магазинов, кроме супермаркетов. В торговых центрах смогут работать только аптеки, продуктовые магазины, химчистки и точки мобильных операторов. Закрываются также детсады и школы, лишь с некоторыми исключениями для практических занятий и экзаменов. Частные курсы и школы также должны закрыться.

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Решение принято в связи со значительным ростом количества госпитализаций людей, больных коронавирусом. Однако угрозы переполнению больниц пока что нет.

"Есть значительная нагрузка на отдельные больницы и в отдельных районах, но в целом мы справляемся", - сказал Ангелов.

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Автор: Денис Прядко