В Министерстве здравоохранения рассказали, как предотвратить повторное заражение COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, главный специалист Минздрава по вопросам эпидемиологии Наталья Виноград.
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По ее словам, повторное заболевание COVID-19 может быть либо новым заражением, либо реактивацией возбудителя первого случая, который длительное время сохранялся в организме в латентном состоянии.
Виноград подчеркнула, что повторные новые заболевания очень часто происходят среди представителей групп риска, в частности среди медиков, которым почти невозможно соблюдать дистанцию в качестве меры предосторожности.
"И в этом плане оптимальным и самым важным подходом является прежде всего защита "входных ворот" для возбудителя. И это не только верхние дыхательные пути, но и глаза", - отметила она.
Эпидемиолог подчеркнула, что следующими важными предохранителям от инфицирования являются дистанция и тщательное проветривание помещения, особенно в учреждениях здравоохранения.
"Это естественное вентилирование путем открытия двух окон или дверей, расположенных напротив", - пояснила Виноград.
Кроме того, она отметила, что достаточно длительное время после перенесения COVID-19 организм нуждается в минимизации нагрузок.
По словам специалистов, благодаря этому организм сможет адаптироваться и выйти из состояния постболезни, что значительно усилит его возможность к сопротивлению против нового заражения и уменьшит вероятность повторного заболевания.
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