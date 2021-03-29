В то же время Максим Степанов отметил, что выполнение условий адаптивного карантина в полном объеме позволяет стабилизировать эпидситуацию в регионах.

В Украине рост уровня заболеваемости COVID-19 ожидается как минимум до 15 апреля.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель - по меньшей мере до 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации», - заявил он.

В то же время Степанов отметил, что выполнение условий адаптивного карантина в полном объеме позволяет стабилизировать эпидситуацию в регионах.

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«Мы двигаемся таким образом», - добавил министр.

Коронавирус в Украине: последние данные

С 24 февраля в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на цветные зоны эпидопасности. На сегодняшний день в «красной» зоне эпидопасности, где до 9 апреля действуют жесткие карантине ограничения, 10 областей и Киев.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 8 тыс. 346 новых больных COVID-19, умерли – 178.

Сегодня, 29 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пятую неделю подряд растет количество госпитализированных с COVID-19.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю Киев, на втором - Одесская область, на третьем - Львовская.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов прогнозировал увеличение количества COVID-больных в сутки до 25 тысяч в апреле.

Главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград считает, что по самому оптимистичному сценарию эпидситуация в Украине стабилизируется лишь в конце мая.

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Автор: Константин Гончаров