Во Львове на сегодня уже создано 100 новых коек с кислородом на месте медицинского колледжа.

Во Львове планируют развернуть 700 дополнительных мест для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый на странице в Facebook.

По его словам, во Львове на сегодня уже создано 100 новых коек с кислородом на месте медицинского колледжа. Туда уже завтра начнут класть пациентов.

"100 новых коек с кислородом на месте медицинского колледжа. Уже завтра сюда начнут класть пациентов. Реанимационное отделение на 48 коек откроется в течение недели на базе Больницы скорой помощи. Также продолжаются ремонтные работы в помещениях, которыми пользовался медицинский университет, Центр экстренной медицинской помощи и часть поликлиники на Мазепы. Таким образом получим 700 новых мест к тем 1300, которые у нас уже есть", - сообщил Садовый.

Также городской голова Львова призвал горожан соблюдать карантин и беречь себя.

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Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки было зарегистрировано 18 тыс. 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 614 тыс. 707 человек, выздоровели 1 млн 290 тыс. 158 человек, летальных случаев было зарегистрировано 31 тыс. 461. ПЦР-тестов проведено 7 млн 889 тыс.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в которых карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в "красную" зону уже попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская, Николаевская области и Киев. Общенациональный локдаун могут ввести, если большинство областей будут в "красной" зоне.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. За минувшие сутки совершили 18738 прививок, всего - свыше 174 тысяч вакцинированных.

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Автор: Александр Топчий