В больницы столицы вчера госпитализировали 137 больных пациентов, а также 390 с подозрением на коронавирус. Заполненность коек, организованных для приема больных, превышает 74%.

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировано наибольшее с начала пандемии суточное количество летальных случаев в результате инфицирования коронавирусом - 49.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

По его информации, в городе за минувшие сутки выявлено 1,3 тыс. новых больных COVID-19.

"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных коронавирусом выявили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей за сутки с начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 155 тысяч 336", - сообщил Кличко.

Среди выявленных новых больных: 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет и 42 девочки от одного года до 17 лет, а также 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет и 45 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 32 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов, а также 390 больных с подозрением на коронавирус. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103 тыс. 122 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 235, Деснянском и Оболонском - по 187 и в Днепровском районах - 184 случая", - отметил Кличко.

Ситуация в больницах Киева: что известно

В стационарах Киева сегодня находится наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии: заполненность коек превышает 74%.

"Увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. В целом в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных COVID-19, из них 39 детей. 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3206 человек. Под аппаратами ИВЛ - 49 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74 процентов", - сказал Кличко.

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По словам мэра, город подготовил еще более 800 коек для приема пациентов с коронавирусной болезнью.

"Мы понимаем, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы в медицинской системе столицы не произошел коллапс. Поэтому городские власти постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. На сегодняшний день в Киеве почти 6 тысяч коек для лечения больных COVID-19", - добавил Кличко.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Инна Андалицкая