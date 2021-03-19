В Киеве зафиксировали самый высокий уровень госпитализированных пациентов с коронавирусом за все время пандемии. Больницы заполнены более чем на 74%, 2433 пациентов — в тяжелом состоянии. Летальность выросла в 1,5 раза.

В Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили в 1 тыс. 210 человек, 24 больных умерли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Количество больных COVID-19 в Киеве, к сожалению, увеличивается. 1 тыс. 210 инфицированных выявили в городе за минувшие сутки. Умерли 24 человека. Всего за период пандемии в столице зарегистрировано 3 тысячи 015 летальных случаев, а подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 151 тыс. 133", - сказал Кличко.

Среди заболевших 691 женщина в возрасте от 18 до 93 лет и 28 девочек от 1 до 17 лет, а также 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 29 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в том числе, 28 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 129 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки в Киеве 258 человек. Всего COVID-19 преодолели 100 тыс. 804 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили за минувшие сутки в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах.

По сравнению с январем заболеваемость COVID-19 в Киеве увеличилось почти вдвое, летальность от вируса – в полтора раза. По словам Кличко, коронавирус стал более агрессивным и приводит к тяжелым последствиям.

Кличко отметил, что если раньше большинство госпитализированных составляли люди старшего возраста, то теперь чаще болеют молодые киевляне, многие пациенты - это 30-40-летние жители столицы.

"По сравнению с январем этого года у нас, если брать средние цифры, заболеваемость увеличилась почти в два раза и продолжает расти. Летальность от вируса - в полтора раза. Только в последние дни фиксируют от 24 до 30 смертей ежесуточно", - сказал мэр.

Кличко добавил, что заполненность коек в январе в Киеве была в среднем 30%, а теперь - более 74%. При этом 90% пациентов теперь требуют кислородной поддержки. Также под аппаратами ИВЛ находятся вдвое больше людей: если два месяца назад в среднем это было до 25 больных, то сегодня - 50.

"За весь период пандемии в больницах столицы не было столько больных COVID-19. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 3 тыс. 453 больных, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии сейчас находятся 2 тыс. 433 пациента, кислородную поддержку получают 2 тыс. 852 человека, под аппаратами ИВЛ - 53 больных", - сообщил мэр.

"Это - факты и цифры. За ними - здоровье и жизнь киевлян, которых мы должны защитить и уберечь. Именно поэтому, чтобы приостановить такое стремительное распространение болезни, чтобы не "легла" медицинская система, мы были вынуждены принять решение о суровых противоэпидемических ограничениях. Потому что если этого не сделать, последствия могут быть катастрофическими», - добавил Кличко.

Коронавирус в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, Киев пока оказался в "красной" зоне эпидемической опасности вместе с Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областями.

В столице с 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения, приближенные к эпидемическим ограничениям "красной зоны". Они будут действовать три недели - до 9 апреля включительно.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине было выявлено 15 тыс. 850 новых случаев COVID-19.

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Автор: Инна Андалицкая