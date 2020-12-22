Всего в столице на сегодняшний день уже более 102 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили более 1,1 тыс. больных COVID-19, 26 - умерли.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

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"1159 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян", - отметил он.

По данным Кличко, всего в столице на сегодняшний день уже 102 тыс. 282 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки выявили коронавирус у 644 женщин, 424 мужчин, а также у 91 ребенка. Заболели, в частности, 36 медиков. В больницы были госпитализированы 121 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (232), Днепровском (201) и в Соломенском (140) районах. Выздоровели за минувшие сутки 1 тыс. 242 человека.

Всего коронавирус преодолели 33 тыс. 981 житель столицы.

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Автор: Инна Андалицкая