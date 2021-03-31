Сейчас пациентов с коронавирусом принимают в 30 медучреждениях Киева.

Медицинские учреждения Киева разворачивают дополнительные койки для больных с коронавирусной болезнью.

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Как сообщает ТСН об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса медицинской системы. Поэтому постоянно увеличиваем количество коек для пациентов, больных коронавирусом. На сегодня в Киеве 6169 коек для лечения больных COVID-19. На этой неделе столица начала разворачивать еще 236 коек. Всего с начала новой волны заболевания мы подготовили почти 1100 коек", – сказал он.

Городской голова отметил, что сейчас пациентов с коронавирусом принимают в 30 медучреждениях Киева. В частности, на днях больных наконец начали принимать и в трех больницах "Укрзализныци". Правда, не в том количестве, в котором обещали.

"Что же до других медучреждений – ведомственных больниц Минздрава и Национальной академии медицинских наук, где есть и кровати, и медперсонал, – то, несмотря на наши неоднократные обращения, там до сих пор не принимают больных COVID-19 киевлян", – отметил Кличко.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все садики и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля. В то же время заведения общественного питания смогут работать только «на вынос» или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта.

Столичная власть просит руководителей учреждений, предприятий, заведений отправить своих работников на дистанционную работу.

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Автор: Дмитрий Захаров