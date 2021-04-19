Медики заявили, что у них в реанимации нет мест, и для женщины нужно искать другую больницу.

В Киеве разгорелся скандал вокруг смерти тяжелобольной с COVID-19, которую врачи Киевской больницы №8 отказались переводить из стационара в реанимацию.

Об этом сообщает волонтер Антонина Селина.

Известно, что 47-летняя Светлана болела диабетом и имела несколько хронических заболеваний. После инфицирования коронавирусом ее доставили в больницу. В ночь на воскресенье у женщины упала сатурация.

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Через четыре часа ее сыну сообщили об ухудшении состояния матери. Медики просили привезти им аппарат СРАР. Но когда мужчина нашел его, они потребовали искать место в реанимации другой больницы, так как у них якобы не было свободного места.

По словам волонтеров, врачи знали, что «скорая» не возьмется перевозить пациентку с очень низкой сатурацией, а свободная койка для Светланы в больнице была.

В итоге женщину все-таки перевели в реанимацию, однако она скончалась.

Волонтеры назвали данное медучреждение не больницей, а порталом в ад.

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Автор: Денис Прядко