Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодня составляет 57%.

В больницах сегодня находится наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинге.

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По его данным, заполняемость коек в коммунальных медучреждениях на сегодняшний день составляет 57%.

"Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы - наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция", - сказал Кличко.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 2 тыс. 548 больных COVID-19, из них 14 детей. В тяжелом состоянии находятся 1 тыс. 689 пациентов. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 978 человек, под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

В 29 медицинских учреждениях Киева выделили почти 5100 коек для приема больных COVID-19.

«Город определил для приема больных коронавирусом почти 5100 коек в 29 медучреждениях столицы. Три из них - учреждения «Укрзализныци», - сообщил Кличко.

По словам мэра, сегодня больных COVID-19 принимают 24 из определенных медучреждений. В них подготовили более 4000 коек, из них подачей кислорода оборудованы более 3 тыс. 760 коек. Кислородных концентраторов в медицинских учреждениях Киева сегодня - 1 тыс. 075.

«Напомню, на увеличение количества коек с подачей кислорода город выделил почти 30 млн гривен. Это - средства на капитальный ремонт систем кислородоснабжения. Еще около 7,5 миллиона потратили на закупку кислородных концентраторов», - сказал Кличко.

Коронавирус в Киеве: что известно

Напомним, в Киеве за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили в 896 человек, 23 больных умерли.

Всего за период пандемии в столице 2 тыс. 857 летальных случаев от вируса, а подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 144 тыс. 910.

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Автор: Инна Андалицкая