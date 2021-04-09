В последнее время больше болеют дети, они чаще попадают в больницу, чем год или полгода назад.

В Киеве средний возраст умерших от осложнений COVID-19 составляет 70 лет.

Читайте такжеКличко призвал ввести общенациональный локдаунКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что, как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста.

«Средний возраст тех, чью жизнь забрал вирус, - 70 лет. В возрасте 65 лет умерли 2 тыс. 778 больных. Тем, кому было 50-64 года, - 800 больных. Врачи отмечают, что из-за агрессивности болезни и более сложного ее течения увеличилось количество летальных случаев среди людей молодого возраста. В возрасте 30-49 лет умерли 211 киевлян», - сообщил мэр.

По его информации, всего с начала пандемии в столице умерли 2 тыс. 27 мужчин и 1 тыс. 770 женщин.

Мэр добавил, что в большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология, в частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и избыточный вес.

Кличко подчеркнул, что только с начала апреля, то есть за 9 дней, от осложнений коронавирусной болезни умерли 392 человека.

"Как видно из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс. 633 больных COVID-19, из них 43 ребенка. 3 тыс. 240 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 тыс. 885 человек. С аппаратами ИВЛ - 76 больных», - отметил мэр.

По словам Кличко, в последнее время стали больше болеть дети. Они чаще попадают в больницу, чем год или полгода назад - с более сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержке, чего не было раньше.

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Автор: Инна Андалицкая