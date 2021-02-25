Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

В Киеве начался процесс вакцинации от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, процесс вакцинации транслировал в прямом эфире телеканал "Киев".

Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Куценко сказал, что после прививки у него "обычное" самочувствие.

"Как всегда, никаких плохих ощущений нет... Вчера я сказал родным, что буду вакцинироваться. Позавчера я сам узнал, что буду вакцинироваться. Передо мной вообще не стоял вопрос, делать это или нет. Мы занимаемся лечением больных COVID-19 уже год. Первый пациент у нас в реанимации был 20 марта. Первый летальный случай зафиксирован 6 апреля. Это все нарастало лавинообразно, и сейчас мы каждый день видим людское горе, человеческие трагедии, поэтому выбора, вакцинироваться или не вакцинироваться, вообще нет", - рассказал он.

Врач убежден, что для того, чтобы сбить шквал COVID-19, нужна массовая вакцинация населения.

Также он добавил, что уже переболел COVID-19 в легкой форме в ноябре 2020 года.

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"Иммунитет сформировался, но я недавно сделал ИФА-тест на иммуноглобулины G - они резко упали, я не думаю, что прогадал (с вакцинацией - УНИАН), и считаю, что так должны сделать все", - отметил врач.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

В среду, 24 февраля, в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Автор: Константин Гончаров