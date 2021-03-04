Росту числа подтвержденных случаев коронавируса в Киеве способствует распространение инфекции в семьях и организованных коллективах.
Об этом рассказал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, пишет "РБК-Украина".
"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - заявил он.
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По словам Рубана, в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса по причине позднего обращения за медицинской помощью.
"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - отметил чиновник.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили еще 868 случая заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.
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