Накануне Кличко просил правительство расширить карантинные ограничения в «оранжевой» зоне.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве.

Об этом он сообщил в эфире Украина 24.

Читайте такжеВ Британии нашли первые случаи "филиппинского" штамма COVID-19 (видео)

На вопрос, сколько еще есть времени стабилизировать ситуацию с темпами распространения коронавируса, Кличко ответил: "Я думаю, что время идет на несколько дней, самое большее – неделю".

Он отметил, что сейчас решение усиливать карантин принимает правительство, поэтому обратился с этой просьбой к Кабинету министров.

"Мы рассматриваем различные меры, предлагаем, но карантинные ограничения может вводить исключительно правительство, поскольку с 17 февраля 2021-го города не имеют права усиливать карантинные ограничения на своих территориях. То есть, это является решением центральной власти. Поэтому мы обратились в Кабинет министров усилить эти ограничения", - сказал мэр столицы.

Накануне Кличко просил правительство расширить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне, куда сейчас входит и Киев.

Коронавирус в Украине и мире: актуальные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН