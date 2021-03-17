Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что обратился к правительству с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве.
Об этом он сообщил в эфире Украина 24.
Читайте такжеВ Британии нашли первые случаи "филиппинского" штамма COVID-19 (видео)
На вопрос, сколько еще есть времени стабилизировать ситуацию с темпами распространения коронавируса, Кличко ответил: "Я думаю, что время идет на несколько дней, самое большее – неделю".
Он отметил, что сейчас решение усиливать карантин принимает правительство, поэтому обратился с этой просьбой к Кабинету министров.
"Мы рассматриваем различные меры, предлагаем, но карантинные ограничения может вводить исключительно правительство, поскольку с 17 февраля 2021-го города не имеют права усиливать карантинные ограничения на своих территориях. То есть, это является решением центральной власти. Поэтому мы обратились в Кабинет министров усилить эти ограничения", - сказал мэр столицы.
Накануне Кличко просил правительство расширить карантинные ограничения в "оранжевой" зоне, куда сейчас входит и Киев.
Коронавирус в Украине и мире: актуальные новости
- Виктор Периг: от вакцинации отказываются единицы. Но многие врачи получат прививки позже, потому что имеют антитела
- Названы возможные причины повторного заражения коронавирусом (видео)
- COVID-19 во Львове: в городе развернут дополнительные 700 коек, Садовый заговорил о локдаун (видео)
- Минздрав увеличил интервал между прививками первой и второй дозой вакцины CoviShield до 90 дней
- Шуфрич без защитной маски в зале требовал отправить на карантин всю Раду (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram