Речь идет о местах в 12 ведомственных учреждениях, расположенных в столице.

Киевский городской совет обратился в Кабинет министров и Министерство здравоохранения с просьбой выполнить решение об использовании медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в Киеве, для приема и лечения больных COVID-19 киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, инициативу направить соответствующее обращение Киевсовета в Кабмин и Минздрав поддержали 102 депутата, против - 0, воздержались - 0.

В документе говорится о возможности переоборудовать в течение ближайших недель 12 медучреждений. В частности, больницы «Феофания», городских клинических больниц на железнодорожном транспорте №1, №2, №3, Центрального клинического госпиталя Госпогранслужбы, Центрального госпиталя военно-медицинского управления Службы безопасности Украины, Центрального госпиталя Министерства внутренних дел, Национального военно-медицинского центра «Главный военный госпиталь», Лечебно-диагностического центра Минобороны; Государственного научного учреждения «Центр инновационных медицинских технологий» Национальной академии наук Украины, государственных территориальных медобъединений МВД в Киеве и Киевской области.

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Киевсовет просит оборудовать учреждения кислородными станциями, концентраторами, обеспечить врачей средствами защиты и всем необходимым для лечения больных COVID-19.

Решение принято в связи с высокими темпами распространения болезни на территории Киева и значительное число госпитализаций.

На сегодняшнем заседании также планировалось принять решение о направлении обращения в Кабмин и Верховную Раду о предоставлении разрешения прямой закупки Киевской городской госадминистрацией вакцин от COVID-19 у компаний-производителей и разработки механизма такой прямой закупки. Однако этот проект не набрал необходимой поддержки депутатского корпуса. Значительная часть депутатов горсовета заявили, что в решении нет необходимости, поскольку город сегодня и так может закупать вакцины за свой счет, потому что нигде не прописаны запреты.

Проблема со свободными койками для больных в Киеве

Киевский городской голова Виталий Кличко уже неоднократно обращался к правительству и Минздраву с просьбой предоставить койки для больных COVID-19 в ведомственных медучреждениях на территории столицы. По его словам, киевлян «игнорируют», он заявил, что считает такую позицию Кабмина, Минздрава неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве.

Мэр столицы сообщил, что в Академии наук обещают выделить Киеву 500 коек, но этого мало.

Сейчас в городе для приема больных COVID-19 развернута сеть из 6,2 тыс. коек. По состоянию на 7 апреля заполненность коек в коммунальных медицинских учреждениях столицы составляла более 77%.

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Автор: Денис Прядко