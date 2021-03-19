По его словам, лучшие больницы столицы уже забиты на 100%.

Больницы Киева переполнены пациентами с коронавирусом, койко-мест в медучреждениях катастрофически не хватает.

Об этом заявил эксперт Минздрава, врач отделения интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 17 Сергей Дубров в эфире программы "Право на владу".

По его словам, лучшие больницы столицы уже забиты на 100%.

"Есть потенциально резервные места. КГГА, Департамент здравоохранения увеличили количество коек "ковидных", но они не все на сегодня реально запущены. Больницы "Укрзализныци", которые определены для оказания помощи пациентам с COVID-19, на сегодня нет ни одного пациента. Не решены вопросы финансирования этих заведений, поскольку поскольку это ведомственные заведения", - добавил он.

Дубров добавил, что на сегодня ситуация с COVID-19 в Киеве приближается к критической. По его словам, чтобы предотвратить это, следует срочно принять решения, которые позволят госпитализировать пациентов в больницах ведомств, в учреждения Национальной академии медицинских наук, где можно быстро и качественно организовать медицинскую помощь.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения Запрещено Ограничение Разрешено Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов Запрещена работа ТРЦ Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии Запрещено проведение людных религиозных богослужений Автозаправочные станции будут работать без кафе Будут работать детские сады Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных) Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50% Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

Он напомнил, что на очередном пленарном заседании депутаты не могут принять такое решение, поскольку продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли, который нельзя прерывать рассмотрением других вопросов.

"Будем определять, как дальше будет власть работать в этом режиме. Посмотрим", - подытожил Корниенко.

Как сообщал УНИАН, с 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.

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Автор: Олег Давыгора