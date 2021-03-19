Больницы Киева переполнены пациентами с коронавирусом, койко-мест в медучреждениях катастрофически не хватает.
Об этом заявил эксперт Минздрава, врач отделения интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы № 17 Сергей Дубров в эфире программы "Право на владу".
По его словам, лучшие больницы столицы уже забиты на 100%.
"Есть потенциально резервные места. КГГА, Департамент здравоохранения увеличили количество коек "ковидных", но они не все на сегодня реально запущены. Больницы "Укрзализныци", которые определены для оказания помощи пациентам с COVID-19, на сегодня нет ни одного пациента. Не решены вопросы финансирования этих заведений, поскольку поскольку это ведомственные заведения", - добавил он.
Дубров добавил, что на сегодня ситуация с COVID-19 в Киеве приближается к критической. По его словам, чтобы предотвратить это, следует срочно принять решения, которые позволят госпитализировать пациентов в больницах ведомств, в учреждения Национальной академии медицинских наук, где можно быстро и качественно организовать медицинскую помощь.
|Запрещено
|Ограничение
|Разрешено
|Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы
|Религиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человека
|Работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
|Запрещена работа ТРЦ
|Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос
|Работа магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
|Запрещено проведение людных религиозных богослужений
|Автозаправочные станции будут работать без кафе
|Будут работать детские сады
|Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)
|Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи
|Общественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
|Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
|Фитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
|Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению
|Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу
Он напомнил, что на очередном пленарном заседании депутаты не могут принять такое решение, поскольку продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли, который нельзя прерывать рассмотрением других вопросов.
"Будем определять, как дальше будет власть работать в этом режиме. Посмотрим", - подытожил Корниенко.
Как сообщал УНИАН, с 20 марта Киев вводит строгие карантинные эпидограничения, максимально приближенные к ограничениям "красной" карантинной зоны, которые будут действовать до 9 апреля включительно.
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