За прошедшие сутки в Киеве коронавирусную инфекцию обнаружили у 1364 человек, умерли 20 больных.
Как сообщил в Telegram-канале Киевский городской председатель Виталий Кличко, с начала пандемии подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99694, умерли 1699 киевлян.
Читайте такжеCOVID-19 в Украине: пятый день подряд количество выздоровевших за сутки превышает число заболевшихОн уточнил, что за прошедшие сутки заболели 726 женщин, 538 мужчин, 100 детей. В больницы госпитализировали 82 пациента, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (342), Деснянском (266) и Днепровском (196) районах.
Кличко также проинформировал, что выздоровели за минувшие сутки 734 человека, всего с начала пандемии - 31949.
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