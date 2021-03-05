За нарушение карантинного режима гражданину страны грозит трехлетний тюремный срок.

Парламент Камбоджи одобрил закон, который предусматривает суровые наказания за преднамеренное нарушение правил борьбы с COVID-19.

В частности, за нарушение карантинного режима гражданин страны может получить три года тюрьмы, сообщает The Guardian.

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Министр здравоохранения страны Мам Бунхенг назвал новый закон «крепкой правовой базой для правительства… в деле защиты жизни и здоровья населения». В законодательном органе проект закона поддержали единодушно.

По мнению американской неправительственной организации Human Rights Watch, закон может использоваться для подавления инакомыслия в стране, где уже неоднократно фиксировались факты репрессий против оппозиции. Правозащитники опасаются, что новые нормы будут способствовать нарушению прав активистов и несогласных с политикой власти.

Справка УНИАН. Королевство Камбоджа — это государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со столицей Пномпень. Конституционная монархия, глава государства — король, законодательный орган — двухпалатный парламент. Монарх избирается Советом королевского трона, премьер-министр назначается монархом после вотума доверия, полученного в Национальной ассамблее.

Сообщается, что всего с начала пандемии в 16-миллионной Камбодже зафиксировали 932 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 489 пациентов выздоровели, а смертельных случаев среди больных COVID-19 не было.

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Перевод: Катерина Комолова