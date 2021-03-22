По данным премьера, на сегодняшний день в Украине более 263 тысяч активных больных.

На сегодняшний день в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской областях зафиксирована самая высокая динамика роста количества больных COVID-19.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством главы государства Владимира Зеленского.

Читайте такжеМинздрав внес в "красную" зону карантина еще один регион

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на сегодняшний день в Украине более 263 тысяч активных больных.

«Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 тысячи 652 из 4 тысяч 909», - отметил глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что 20 марта состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к «красной» зоне были отнесены Киев и Одесская область.

Коронавирус в Украине: статистика

За все время пандемии в Украине на COVID-19:

заболели 1 млн 554 тыс. 256 человек,

выздоровели-1 млн 260 тыс. 842,

умерли - 30 тыс. 098.

Медики сделали 7 млн 681 тыс. 388 ПЦР-тестов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров