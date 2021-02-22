Городской голова рассказал о проблемах с медиками и ситуации с заполнением больниц.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив связал вспышку коронавируса в области с туристическим сезоном и праздниками.

Соответствующее заявление он сделал в эфире канала «Украина 24».

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"Я считаю, что одна из основных причин - туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин — праздники, но я думаю, что она не главная. Мы видим, что наибольшее количество больных - ред.) — это Ивано-Франковская, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники", — сказал он.

Городской голова также рассказал о ситуации с госпитализированными и прокомментировал развертывание мобильного ковидного госпиталя на территории Богородчанской ЦРБ.

"Проблемы есть, особенно с медиками. Что до мобильного госпиталя, это хорошо, но прежде всего нужно обеспечить места в областных учреждениях, в других учреждениях, которые можно перепрофилировать. Мы в городе перепрофилировали отделение роддома, у нас там 60 точек с кислородом, 120 мест развернуто. Я считаю, что сначала нужно задействовать на 100% те структуры, которые еще не полностью задействованы в области, а уже потом разворачивать мобильные... Условия намного лучше даже в районных больницах, чем на улице... Я понимаю, что там и оборудование, обогрев, но, на мой взгляд, лучше и эффективнее (задействовать стационарные медицинские учреждения - ред.)», - пояснил он.

По словам Марцинкива, общая ситуация напряженная, в больницы стало поступать больше людей.

«В городских учреждениях у нас уже 614 пациентов с подозрением или с подтверждением на коронавирус. В роддоме у нас 87 человек, в детской больнице 45. Мы думаем о дополнительных местах в других больницах города. Хотя, опять же, по моему мнению, есть областные учреждения, которые можно было бы задействовать и перепрофилировать на больных ковидом. Почему этого не делается — это больше вопрос к области", - подытожил мэр.

Вспышка коронавируса на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест достигает более 90%.

На Ивано-Франковщине из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели жесткий карантин и развернули модульную больницу.

С 22 февраля заведениям общественного питания можно работать только на вынос; развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу; запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий; школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

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Автор: Дмитрий Захаров