Власти планируют, что новые ограничительные меры будут отменены после Пасхальных праздников.

С 15 марта в большинстве регионов Италии закрываются магазины, рестораны и школы.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти планируют, что новые ограничительные меры будут отменены после Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими.

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Как передает Громадське со ссылкой на Corriere della Sera, усиленные ограничения будут действовать с 15 марта по 6 апреля.

10 из 20 регионов Италии окажутся в "красном" уровне, где введут жесткие ограничения. В эту зону, в частности, попали Рим, Милан.

В "красных" зонах люди могут выходить из дома в случае, если необходимо ехать на работу или из-за ухудшения здоровья. Рестораны, бары (могут работать на доставку), спортзалы, салоны красоты, школы и магазины, которые продают товары не первой необходимости будут закрыты. Также людям запрещается выезжать за пределы "красного" региона.

Обучение в школах будет происходить дистанционно. Всего с 15 марта 6,9 миллиона учеников не пойдут в школу.

В "оранжевых" регионах также не будут рестораны и бары, однако все магазины будут работать. В "желтую" зону не попал ни один регион. "Белый" уровень ввели в Сардинии - там ввели минимальные ограничения, в частности там могут работать бары и рестораны до 22:00 и 23:00 соответственно.

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Авторы: Александр Топчий, Юлия Янкевич