В Испанском регионе Астурия будут судить родителей, которые не водили своих детей в школу из-за страха перед коронавирусом.
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Мальчики 11 и 14 лет год не посещали школьные занятия. Один из них только раз пришел на экзамен.
Родители подростков боялись коронавируса, а также не хотели, чтобы дети посещали школу, в которой введены ограничения. Они не признают ношение масок, считая, что они «скрывают индивидуальность» и формируют неправильные социальные навыки.
Супруги записали своих детей в дистанционную американскую школу. Однако Испания не признает образование, полученное в этой школе.
Прокуратура требует 11 месяцев тюремного заключения для каждого из родителей.
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