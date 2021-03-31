Родители подростков не хотели, чтобы дети посещали школу, в которой введены ограничения

В Испанском регионе Астурия будут судить родителей, которые не водили своих детей в школу из-за страха перед коронавирусом.

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Мальчики 11 и 14 лет год не посещали школьные занятия. Один из них только раз пришел на экзамен.

Родители подростков боялись коронавируса, а также не хотели, чтобы дети посещали школу, в которой введены ограничения. Они не признают ношение масок, считая, что они «скрывают индивидуальность» и формируют неправильные социальные навыки.

Супруги записали своих детей в дистанционную американскую школу. Однако Испания не признает образование, полученное в этой школе.

Прокуратура требует 11 месяцев тюремного заключения для каждого из родителей.

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Автор: Людмила Жерновская