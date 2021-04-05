За одним столиком в баре может сидеть не больше шести человек.

Мэр испанского города Кадис Хосе Мария Гонсалес публично извинился за то, что нарушил коронавирусные ограничения.

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В сети появилась фотография, на которой видно, что Гонсалес сидит в компании шести человек за одним столом в баре.

По действующим в регионе правилам, за одним столом может сидеть не больше шести человек.

«Вчера вечером сфотографировали меня и еще шесть человек за столиком в баре. Это было лишь минутное упущение. К нам подсел человек, и мы не сразу осознали, что нарушили лимит. Но мне нет оправдания. Я ошибся, приношу свои извинения и беру на себя всю ответственность», - написал он на Facebook.

Гонсалес связался с полицией и сообщил о своём нарушении. Сумму штрафа вычтут из его зарплаты.

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Автор: Людмила Жерновская