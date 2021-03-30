В медицинских учреждениях Харькова, принимающих больных COVID-19, занято почти 90% коек.
Как сообщает пресс-служба мэрии Харькова, об этом сегодня, 30 марта, на рабочем совещании заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
«87,2% коек занято в городских медучреждениях, предназначенных для лечения больных COVID-19», - рассказала она.
По ее словам, 732 пациента проходят лечение в стационаре, 438 из них находятся на кислородной поддержке.
Горбунова-Рубан отметила, что Харьков останется в «оранжевой» зоне, если данные по уровню заболеваемости этой недели не превысят показатели предыдущей на 50%. Сейчас этот показатель составляет 26%.
Кроме того, она сообщила, что в городских поликлиниках продолжается тестирование всех пациентов, обращающихся с признаками простудного заболевания.
«Всего было протестировано 51 тыс. человек, 8 тыс. 370 результатов оказались положительными», - подчеркнула Горбунова-Рубан.
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Ситуация с коронавирусом на Харьковщине: данные на 30 марта
По информации Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 30 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 69813 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки в городе выявили 538 новых случаев COVID-19.
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