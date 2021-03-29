В Харькове умер 11-летний мальчик с коронавирусом.
Об этом сообщает Общественное.
Как сообщается, у ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.
"Был диагностирован COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота.
Сообщается, что мальчик попал в больницу 8 марта, 26 марта пациент умер.
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"У него был COVID и менингоэнцефалит — тяжелое герпетический менингоэнцефалит", - рассказал главный врач детской инфекционной больницы Дмитрий Кухар.
Летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в Харьковской области до сих пор не было.
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