В марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем.

Городские власти Харькова начали дополнительный набор людей с медицинским образованием из-за кризисной ситуации с коронавирусом. В мэрии заявили, что уже в апреле возникнет проблема физической нехватки людей в медицинских бригадах.

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Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, харьковчане с медицинским образованием могут получить работу в одной из больниц, где работают ковидные отделения.

По ее словам, в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем. При этом, по правилам НСЗУ, новые бригады можно сформировать только при перегруженности старых.

«В марте число заболевших начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование", - отметила вице-мэр.

Чиновница сообщила, что больницам №17, 18, 25 и 13 в ковидные бригады нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал.

«Пожалуйста, если у вас есть возможность и вы хотели бы получить более высокую заработную плату в период работы в этих бригадах - обращайтесь в наши медучреждения. Это могут быть ученые, студенты со средним медицинским образованием», - сказала Горбунова-Рубан.

Сейчас городские власти просят НСЗУ разрешения совмещать в бригаде медработников из различных лечебных учреждений.

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Автор: Дмитрий Захаров