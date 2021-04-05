Для жителей Германии, которые получат прививку от коронавируса, отменят требования проходить тесты на COVID-19, самоизолироваться и оставаться на карантине.
Об этом заявил изданию Bild am Sonntag министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
"Те, кто полностью привит, будут приравниваться к сдавшим отрицательный тест", - сказал он.
Когда третья волна пандемии пойдет на спад и при условии массового проведения экспресс-тестов будут сняты ограничения, например, в секторе розничной торговли, это фундаментальное решение вступит в силу, пояснил глава Минздрава.
Привитые жители Германии "смогут пойти в магазин или парикмахерскую без дополнительных анализов", заявил Шпан, добавив, что это произойдет уже через несколько недель.
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Такое решение основано на научных данных, полученных Институтом имени Роберта Коха (RKI), которые свидетельствуют, что привитые люди представляют меньшую опасность, чем бессимптомные носители с отрицательным анализом.
"Риск передачи коронавируса людьми, прошедшими полную вакцинацию, максимум на 15-й день после введения второй дозы вакцины более низкий, чем при наличии одного отрицательного экспресс-теста на антиген у бессимптомных инфицированных лиц", - говорится в отчете.
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