С сегодняшнего дня в стране вновь открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.

В Германии ослабили карантинные ограничения.

С сегодняшнего дня в стране вновь открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, сообщает Deutsche Welle.

Остальные магазины, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми.

Кроме того, разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Вместе с тем каждый гражданин получит возможность раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут зависеть от претворения в действительность концепции регулярного тестирования жителей.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в ФРГ составил чуть более 5 тыс. случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 2 млн 505,1 тыс. случая инфицирования. За последние 24 часа скончались 34 человека с COVID-19, общее число летальных исходов в 83-миллионной стране составило 71 тыс. 934. Выздоровели более 2,3 млн человек.

За последние 7 дней из расчета на 100 тыс. населения зарегистрировано 68 случаев заражения - больше, чем днем ранее (66,1). 22 декабря 2020 года этот показатель достигал наивысшего значения - 197,6.

Ситуация с коронавирусом в мире

По данным ресурса мониторинга распространения коронавирус Worldometer, в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 117,5 млн случаев COVID-19. Умерли свыше 2,6 млн человек.

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Автор: Виктория Токарева