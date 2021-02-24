Канцлер убеждена, что медленная вакцинация и риск крупных вспышек штаммов может затруднить ослабление ограничений.

Ангела Меркель заявила, что Германия находится в третьей волне пандемии коронавируса.

Читайте такжеNew York Times: Выздоровевшим от COVID-19 не нужны две дозы вакциныТакое заявление канцлер сделала в ходе встречи с депутатами консервативной партии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам участников встречи, Меркель предупредила, что любое ослабление карантинных мер нужно осуществлять осторожно и постепенно.

Канцлер убеждена, что медленная вакцинация и риск крупных вспышек штаммов может затруднить ослабление ограничений.

"Мы не можем позволить себе взлеты и падения", - сказала она.

Также она добавила, что повышение доступности экспресс-тестов и увеличение возможностей тестирования может сделать возврат к нормальному состоянию более уверенным.

Коронавирус в Германии

Жесткие ограничения на границах Германии будут продлены еще на восемь дней несмотря на критику Европейской комиссии.

Германия почти полностью закрыла границу с Чехией, Словакией и австрийским Тиролем из-за распространения в этих регионах мутировавших штаммов коронавируса. Для категорий-исключений действуют строгие правила въезда, что с первых дней вызвало большие очереди на границах.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что после завершения начального 10-дневного срока чрезвычайных правил их нужно продлить.

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Автор: УНИАН