В ЕС считают, что это поможет облегчить поездки внутри союза.

Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.

Об этом решении сообщил Совет ЕС, пишет DW.

Отныне в ЕС устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС".

"Это - центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка. Взаимное признание результатов тестов на коронавирус имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - сказано в заявлении.

Кроме этих решений, страны ЕС договорились об обмене данными, разработке единых критериев и общего списка быстрых тестов на COVID-19. Также было согласовано применение быстрых тестов на COVID-19 в регионах с повышенными показателями заражения коронавирусом.

Закрытие границ ЕС из-за пандемии коронавируса

Евросоюз закрыл свои границы для иностранцев весной 2020 года с началом мировой пандемии коронавируса. Вскоре страны ЕС также закрыли свои внутренние границы.

С 15 июня 2020 года Европейский союз официально снял ограничения на внутренние путешествия и в пределах Шенгенской зоны.

Открывать внешние границы Евросоюз начал с 1 июля, но постепенно и не для всех. Граждани многих стран, среди которых и Украина, до сих пор не могут свободно путешествовать в ЕС.

В конце 2020 года в мире начали выявлять случаи мутации коронавируса, в частности, одной из первых пострадала Великобритания. Тогда же некоторые страны ЕС начали запрещать въезд гражданам Великобритании и других стран, где были замечены новые штаммы коронавируса.

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Автор: УНИАН