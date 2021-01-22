Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили расширение использования экспресс-тестов на антигены и взаимное признание результатов тестов на COVID-19.
Об этом решении сообщил Совет ЕС, пишет DW.
Отныне в ЕС устанавливается "общая основа для использования быстрых тестов на антигены и взаимного признания результатов тестов на COVID-19 во всем ЕС".
"Это - центральный инструмент, помогающий сдержать распространение вируса и способствовать бесперебойному функционированию внутреннего рынка. Взаимное признание результатов тестов на коронавирус имеет важное значение для облегчения трансграничного перемещения, отслеживания трансграничных контактов и лечения", - сказано в заявлении.
Кроме этих решений, страны ЕС договорились об обмене данными, разработке единых критериев и общего списка быстрых тестов на COVID-19. Также было согласовано применение быстрых тестов на COVID-19 в регионах с повышенными показателями заражения коронавирусом.
Читайте такжеВ будущем удостоверение о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в ЕС-посол
Закрытие границ ЕС из-за пандемии коронавируса
- Евросоюз закрыл свои границы для иностранцев весной 2020 года с началом мировой пандемии коронавируса. Вскоре страны ЕС также закрыли свои внутренние границы.
- С 15 июня 2020 года Европейский союз официально снял ограничения на внутренние путешествия и в пределах Шенгенской зоны.
- Открывать внешние границы Евросоюз начал с 1 июля, но постепенно и не для всех. Граждани многих стран, среди которых и Украина, до сих пор не могут свободно путешествовать в ЕС.
- В конце 2020 года в мире начали выявлять случаи мутации коронавируса, в частности, одной из первых пострадала Великобритания. Тогда же некоторые страны ЕС начали запрещать въезд гражданам Великобритании и других стран, где были замечены новые штаммы коронавируса.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram