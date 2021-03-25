Сразу несколько европейских стран заявили о более жестких ограничениях накануне католической Пасхи.

Сразу несколько европейских стран планируют ввести максимально жесткий локдаун на период Пасхальных праздников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, верующие западного обряда будут отмечать Пасху 4 апреля. В настоящее время усиление ограничений анонсировали в Польше, Бельгии и Нидерландах.

Так, в Польше в ближайшее время будут объявлены новые ограничения. С начала следующей недели и до 19 апреля ужесточат ограничения в Бельгии: салоны красоты и парикмахерские закроют, а в магазины непродовольственных товаров можно будет попасть только по предварительной записи. А в трех австрийских землях потребуют отрицательный тест на COVID-19 у тех, кто решит сходить в магазин с непродовольственными товарами.

Тем временем в Германии от планов посадить немцев под замок на Пасху отказались, потому что не успели эти решения оформить юридически.

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Автор: Екатерина Лиманская