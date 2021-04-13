С тяжелым коронавирусом и совсем нерабочими почками - в Днепре спасли пациента, имевшего минимальные шансы выжить.
Читайте такжеВ Украине вдвое увеличилась нагрузка на медработников, которые лечат COVID-19Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Игорю - 54 года, 5 из них он живет на диализе, так как его почки не работают.
Мужчина подхватил коронавирус и в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию.
У него было поражено более 60% легких. Мужчине проводили диализ прямо в COVID-центре больницы.
Игоря уже выписали из областной больницы Мечникова. Его выздоровление называют чудом и медики, и сам пациент.
Вас также могут заинтересовать новости
- Может прийти еще более ядовитый вирус: израильский медик спрогнозировал новую пандемию
- Китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac начали доставлять в регионы
- Когда закончится карантин в Украине: врач дал прогноз
- Украина может получить 5 миллионов доз вакцины Hayat-Vax из ОАЭ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram