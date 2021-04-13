Мужчина в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию.

С тяжелым коронавирусом и совсем нерабочими почками - в Днепре спасли пациента, имевшего минимальные шансы выжить.

Читайте такжеВ Украине вдвое увеличилась нагрузка на медработников, которые лечат COVID-19Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Игорю - 54 года, 5 из них он живет на диализе, так как его почки не работают.

Мужчина подхватил коронавирус и в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию.

У него было поражено более 60% легких. Мужчине проводили диализ прямо в COVID-центре больницы.

Игоря уже выписали из областной больницы Мечникова. Его выздоровление называют чудом и медики, и сам пациент.

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Автор: Людмила Жерновская