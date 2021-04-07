Медик призвал граждан придерживаться социальной дистанции и носить маски, ведь коронавирус стал агрессивнее.

Заведующий инфекционным отделением 21-й горбольницы Днепра Владимир Чумак показал обстановку в медучреждении. По его словам, отделение заполнено пациентами с коронавирусом.

Видео из больницы Чумак обнародовал в Facebook.

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"Болезнь стала моложе и агрессивнее, она продолжает пугать и, к сожалению, делает это удачно. Отделение заполнено. Медсёстры и весь медицинский персонал истощен. Все падают с ног и выжимают бельё от пота. Круглосуточный адский труд, который наносит душевные увечия. Одна надежда - это маска на лице и дистанция в общественных местах. Помните об этом, ведь это важно", - прокомментировал ситуацию медик.

Днем ранее Чумак записал видеообращение, в котором призвал жителей Днепра соблюдать меры карантина.

«С приходом весны количество коронавирусных больных резко увеличилось во всех стационарах города. В том числе и в 21-й больнице, которая занимается лечением COVID-19 уже больше года. Это связано, возможно, с мутацией вируса. Потому что начали поступать больные, которые с самого начала требуют кислородной поддержки», — сказал он.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась Третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавирус "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм коронавирус более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров