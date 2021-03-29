В Днепре спасают пятерых пациентов с коронавирусом, у которых поражено 100% легких.
Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
"Третья волна бьет рекорды ... сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация Мечникова переполнена. Крайние пять поступили со 100% поражением легких. На сегодняшний день в КОВИД-центре Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ", - уточнил он.
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Третья волна пандемии, по мнению Рыженко, становится самой страшной, "две предыдущие – тренировка и разминка".
"В Мечникова отделения интенсивной терапии и реанимации, переполненные и ковидными, и постковидными пациентами. Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле. Коронавирусная болезнь влияет на вкус к жизни - мы знаем ряд пациентов, покончивших жизнь самоубийством. Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве", - написал он, добавляя, что сейчас болезнь поражает и молодежь.
Осложнения от коронавируса
По данным Рыженко, у 99% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.
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"Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма. COVID-19 - системное заболевание, оно влияет на все, и последствия ужасны. Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет", - считает врач.
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