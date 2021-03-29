Рыженко назвал третью волну заболеваемости самой страшной.

В Днепре спасают пятерых пациентов с коронавирусом, у которых поражено 100% легких.

Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"Третья волна бьет рекорды ... сейчас всплеск заражения, ковидная реанимация Мечникова переполнена. Крайние пять поступили со 100% поражением легких. На сегодняшний день в КОВИД-центре Мечникова находится 118 пациентов, 24 - крайне тяжелых, 6 - на ИВЛ", - уточнил он.

Читайте также"Будет сумасшедшая заболеваемость": врач спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине

Третья волна пандемии, по мнению Рыженко, становится самой страшной, "две предыдущие – тренировка и разминка".

"В Мечникова отделения интенсивной терапии и реанимации, переполненные и ковидными, и постковидными пациентами. Если так будет продолжаться, мы рискуем, что система здравоохранения может достичь своего предела в апреле. Коронавирусная болезнь влияет на вкус к жизни - мы знаем ряд пациентов, покончивших жизнь самоубийством. Длительная изоляция и ряд психологических факторов влияют на возникновение мыслей о самоубийстве", - написал он, добавляя, что сейчас болезнь поражает и молодежь.

Осложнения от коронавируса

По данным Рыженко, у 99% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, встречаются депрессия, тревога, головная боль и другие неврологические нарушения.

Читайте такжеВ Евросоюзе показали, как будут выглядеть сертификаты вакцинации

"Выделяются четыре группы возможных осложнений: кардиореспираторные нарушения, неврологические, мышечно-скелетные, проблемы питания и метаболизма. COVID-19 - системное заболевание, оно влияет на все, и последствия ужасны. Вакцина - это путь к свободе. Чем больше граждан получат защиту, тем быстрее сформируем коллективный иммунитет", - считает врач.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован