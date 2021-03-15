По словам Рыженко, ежедневно в реанимацию попадают десятки пациентов с коронавирусом.

В Днепровской областной больнице имени Мечникова в настоящее время отсутствуют места для пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко, пишет издание "Гордон".

"Мы снова заполнены. Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. Каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут из приемной прямо в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает. Я не знаю, как назвать правильно, – третьей волной или это возобновление второй волны... Но COVID снова стало много, людям необходима помощь", - сказал Рыженко.

По его словам, "ковидные" отделения больницы после небольшого послабления снова заработали в полную силу. В реанимации медучреждения находятся 22 человека с COVID-19.

Читайте такжеУкраинцы устали: названы причины резкого роста заболеваемости COVID-19

"Они дышат только с помощью аппаратов: одни – с маской, другие – трансназально. Очень сложная ситуация... Был период в феврале, когда было меньше поступлений. Как бы мы ни говорили, что карантины, локдауны – это плохо, но для больных это, наверное, было лучшее [решение]. В тот период было меньше больных. Сейчас снова пошла волны, каждый день мы принимаем людей с тяжелыми проявлениями пневмонии, [с поражением] 60–70% [легких], понимая заранее, что многих из них можем не спасти", – рассказал Рыженко.

Врач также отметил, что многие пациенты убеждены, что могут вылечиться дома - травами, снадобьями. При этом в больницу попадают уже в тяжелом состоянии. Рыженко напомнил: коронавирус до сих пор не изучен.

Читайте такжеВ Харькове больницы для больных COVID-19 загружены полностью, кислородных мест почти не осталось - врач

"Среди молодых людей в основном погибают те, кто имеет вирусные или хронические заболевания, – диабет и прочие. Пожилые люди, к сожалению, больше погибают от постковидных осложнений – это различные тромбозы, инсульты, инфаркты. Кажется, успешно пролечили коронавирусную пневмонию, через неделю поступает с инсультом... Это коварная болезнь, которую до конца еще никто не расшифровал. Я надеюсь, что в ближайшее время ученые поставят точку в этом вопросе и расскажут, что необходимо для того, чтобы успешно до конца вылечить больного", – резюмировал он.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован