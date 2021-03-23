В реанимации Мечникова находятся 25 крайне тяжелых пациентов.

В Днепре в областной больнице имени Мечникова по состоянию на сегодня находится больше всего тяжелых больных коронавирусом с начала пандемии. В реанимации лежат 25 пациентов, из них два – на искусственной вентиляции легких и препаратах, которые поддерживают все жизненные функции.

Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

"Всего в COVID-отделении Мечникова 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания больных с начала эпидемии. Реанимация Мечникова уже не выдерживает нагрузки", – отметил Рыженко.

Он отмечает, что пациенты поступают в запущенном состоянии, потому что лечат коронавирус дома "медом, луком и перцем". По словам Рыженко, медикам удалось вылечить пациента, попавшего в медучреждение с поражением легких коронавирусом более 80%.

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"Мы выписали пациента, который поступал в терминальном состоянии. Ему 54 года. Поражение легких - более 80%. Сразу взят на ИВЛ. Прогрессировала сердечная, а за ней и почечная недостаточность. В течение 48 часов проводился острый диализ. Через 7 суток успешно снят с ИВЛ. На 16-й день переведен в ковид-терапию. На 24 день выписан на амбулаторное лечение. Все - благодаря самым современным технологиям лечения коронавирусной пневмонии", - рассказал Сергей Рыженко.

Он добавил, что сейчас реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, а пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, все больше.

Врач напомнил о важности вакцинации от коронавируса, когда страну накрывает третья волна заболевания. По его словам, 160 медиков больницы уже вакцинированы.

Коронавирус в Днепре: что известно

По состоянию на утро 23 марта 2021 года в Днепре за сутки обнаружили почти 500 новых случаев COVID-19.

Общее число выявленных больных с начала пандемии составила 40 тыс. 271. Выздоровели за сутки 160 жителей города. Находится на лечении 3 тыс. 482 человека, из них 779 – в стационаре.

Летальных исходов за сутки 10, всего с начала пандемии-973.

Новости Украины и мира на утро 23 марта

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Автор: Виктория Гордиенко