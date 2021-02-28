Речь идёт о компания, в которых работает более 250 сотрудников.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предлагает обязать крупные компании проводить тестирование своих сотрудников.

Читайте такжеВ Великобритании более 20 миллионов человек получили первую прививку от COVID-19Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Речь идёт о компания, в которых работает более 250 сотрудников. Это предложение правительство обсудит в понедельник.

Отмечается, что компании, которые откажутся это делать, будут вынуждены приостановить работу или оплатить штраф до 500 000 чешских крон. Бабиш считает, что это может заменить закрытие предприятий на локдаун.

Также премьер признал, что правительство допустило ряд ошибок в борьбе с пандемией, в том числе - когда представители власти своим поведением демонстрировали ненадлежащий пример.

Коронавирус в Чехии

Общее количество заражений в Чехии уже превышает 1,2 млн, из-за осложнений умерли почти 20 тыс. человек. Всего в стране проживает около 10,7 млн человек.

С 2020 года в стране уже действует комендантский час, ограничения на массовые собрания, а рестораны остаются закрытыми.

Власти Чехии объявили об ужесточении ограничений в связи с коронавирусом с понедельника, 1 марта.

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Автор: УНИАН