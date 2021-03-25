Тем временем в Киеве шесть ковидных больниц заполнены на 100%, а еще 8 – на 90%.

В Броварах Киевской области районная больница практически не может принимать новых больных, интенсивная терапия полностью загружена. Добиться госпитализации на скорой почти невозможно.

Читайте такжеВ Украину отправили первую партию китайской вакцины CoronaVac (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Пациенты рассказывают, что из-за отсутствия мест скорые не забирали их в больницу даже с удушьем. Больным пришлось идти в больницу самостоятельно и ждать появления хоть какого-то свободного места, чтобы получить помощь.

"Две скорые вызвали, но мест не было. И уже с одышкой я приехала и ждала, чтобы, может, даст Бог, кто-то выпишется", - рассказывает одна из пациенток.

"Трижды вызывали скорую и никуда не везли, потому что уже нигде не было мест, нигде. Но я уже совсем задыхалась, так мы пришли, ждали и так попали", - рассказывает еще одна пациентка, которая уже дышит с кислородной маской.

В то же время сообщается, что в Киеве шесть ковидных больниц заполнены на 100%, а еще 8 – на 90%.

Коронавирус в Киеве: данные

В столице за сутки обнаружили 1267 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью (всего 156 603).

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. По его данным заболели 726 женщин в возрасте от 18 до 95 лет; 475 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет; 32 девочки от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 1 недели до 17 лет.

Кроме этого, зафиксированы 35 летальных исходов от вируса (всего 3198), 144 госпитализированных больных, 370 госпитализированных пациентов с подозрением на коронавирус, 600 преодолели болезнь (всего 103 722)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (259), Днепровском (165) и в Деснянском (160).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров