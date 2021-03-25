Пациенты попадают в больницу в рамках живой очереди.

Журналистка ТСН Наталья Нагорная рассказала о критической ситуации, которая сложилась в инфекционном отделении Броварской больницы.

Об увиденном там она написала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеПервая партия вакцины CoronaVac прибудет в Украину уже сегодня – СтепановПо ее словам, когда они со съемочной группой приехали в больницу, – мест не было.

«Есть такая разновидность смерти от ковида, которую я назвала бы «пациент пошел в туалет». Потому что стало лучше. Потому что хочется ходить. Пошел, упала сатурация, пациент упал, умер... Я видела пациента с разбитым лицом в интенсивной терапии в Коломые его вовремя увидели на полу и спасли. Здесь у мужчины было еще и больное сердце», - отметила Наталья Нагорная.

Она добавила, что пациенты попадают в больницу в рамках живой очереди.

«В коридоре слышен стон – еще один пациент, из другой палаты, «доходит», печень не выдерживает. В то же время вокруг больницы бегает парень. Он ищет, куда маму положить. Его мама в коляске. Она тяжело дышит и хочет плакать. В палатах нам все говорят – попали в больницу в живой очереди. Приехали и ждали, что кого-то выпишут. Потому что нет мест», - отметила корреспондент.

Ситуация в Броварской больнице

В Броварах Киевской области районная больница ограничена в возможности принимать больных, интенсивная терапия полностью загружена.

Сообщалось, что из-за отсутствия мест «скорые» не забирают пациентов в больницу даже с удушьем.

Больным приходится идти в больницу самостоятельно и ждать появления хоть какого-то свободного места, чтобы получить помощь.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц